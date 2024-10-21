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Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве объявил о новом пакете помощи Украине на $400 млн

15:18, 21 октября 2024
В новый пакет помощи войдут оружие, боеприпасы и военная техника.
Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве объявил о новом пакете помощи Украине на $400 млн
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Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине на 400 млн долларов. Соответствующее заявление он сделал на встрече с Президентом Владимиром Зеленским.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи в 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - сказал он.

Напомним, что 21 октября в Киев прибыл с визитом глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

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