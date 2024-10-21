В Киев с неанонсированным визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин

Ллойд Остин планирует встретиться в Киеве с Президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Фото: Reuters

В понедельник, 21 октября, в Киев приехал с визитом глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, передает CNN.

В издании отмечается, что Остин прибыл в Киев, поскольку будущее помощи США Украине «зависит от неизбежных президентских выборов в США».

Так, Остин планирует встретиться в Киеве с Президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в вооружении и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение следующего года.

«Визит министра также станет моментом для него, чтобы «отступить» и взглянуть на «дугу» отношений США и Украины за последние два с половиной года войны», - сказал высокопоставленный чиновник обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.