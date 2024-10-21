До Києва з неанонсованим візитом прибув очільник Пентагону Ллойд Остін

У понеділок, 21 жовтня, до Києва приїхав із візитом очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, передає CNN.
У виданні зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні «залежить від неминучих президентських виборів у США».
Так, Остін планує зустрітися у Києві з Президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.
«Візит міністра також стане моментом для нього, щоб «відступити» і поглянути на «дугу» відносин США та України за останні два з половиною роки війни», - сказав високопоставлений чиновник оборони.
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