Практика судів
  1. У світі

На президентських виборах у Молдові лідирує Мая Санду, але буде другий тур

08:32, 21 жовтня 2024
Мая Санду лідирує за результатами підрахунку 98% голосів.
На президентських виборах у Молдові лідирує Мая Санду, але буде другий тур
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 20 жовтня У Молдові проходили президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

Центральна виборча комісія Молдови станом на ранок 21 жовтня підрахувала 98% голосів на виборах президента та на референдумі щодо євроінтеграції.

Як йдеться на сайті ЦВК, за чинну президентку Маю Санду проголосували 41,92% громадян. На другому місці – Олександр Стояногло із 26,35% голосів.

Зазначимо, що жоден кандидат не набере більше 50% голосів, тому у Молдові буде другий тур президентських виборів, він запланований на 3 листопада.

На референдумі громадян запитували, чи слід закріпити в конституції країни мету вступу до ЄС. Поки що голоси розділилися так: 50,07% підтримали зміни до конституції, 49,93% – ні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Молдова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд звернув увагу на статус Архітектурно-містобудівної ради у процедурі прийняття детального плану території

Статус Архітектурно-будівельної ради у процесі розробки та затвердження містобудівної документації.

В Україні перед прийняттям законів збираються проводити публічні консультації – підписано закон

Втім, закон щодо публічних консультацій перед прийняттям законів набуде сили після воєнного стану.

Верховний Суд висловився стосовно принципів правової визначеності та належного урядування в спорах про анулювання ліцензії

Принцип правової визначеності як запобіжник протиправного рішення СВП про анулювання ліцензії – позиція Верховного Суду.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду – відомі дати іспитів

Тестування на когнітивні здібності відбудеться вже 11 листопада.

Для моніторингу грантових проектів створять відкритий Реєстр проектів і програм міжнародної технічної допомоги – Кабмін

Метою створення відкритого Реєстру проектів і програм міжнародної технічної допомоги є автоматизація процесу залучення та використання донорської допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів і акредитації виконавців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду