На президентських виборах у Молдові лідирує Мая Санду, але буде другий тур

Мая Санду лідирує за результатами підрахунку 98% голосів.

Як відомо, 20 жовтня У Молдові проходили президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.

Центральна виборча комісія Молдови станом на ранок 21 жовтня підрахувала 98% голосів на виборах президента та на референдумі щодо євроінтеграції.

Як йдеться на сайті ЦВК, за чинну президентку Маю Санду проголосували 41,92% громадян. На другому місці – Олександр Стояногло із 26,35% голосів.

Зазначимо, що жоден кандидат не набере більше 50% голосів, тому у Молдові буде другий тур президентських виборів, він запланований на 3 листопада.

На референдумі громадян запитували, чи слід закріпити в конституції країни мету вступу до ЄС. Поки що голоси розділилися так: 50,07% підтримали зміни до конституції, 49,93% – ні.

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