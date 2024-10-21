Пошкоджено два будинки — у ДСНС показали наслідки падіння уламків «шахедів» у Києві

У ніч на 21 жовтня російські дрони знову намагалися ударити по столиці. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. БпЛА ворога заходили в бік столиці з різних напрямків. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«Але силами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені», - повідомили у КМВА.
Там зазначають, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.
В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.
В Голосіївському районі, в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.
В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано.
«На цей момент відомо про одного потерпілого у Соломʼянському районі. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився», - додали у КМВА.
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