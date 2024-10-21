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Пошкоджено два будинки — у ДСНС показали наслідки падіння уламків «шахедів» у Києві

08:14, 21 жовтня 2024
В Солом’янському районі столиці внаслідок падіння уламків спричинило пожежу на даху  одноповерхового житлового будинку.
Пошкоджено два будинки — у ДСНС показали наслідки падіння уламків «шахедів» у Києві
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У ніч на 21 жовтня російські дрони знову намагалися ударити по столиці. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. БпЛА ворога заходили в бік столиці з різних напрямків. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Але силами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка  БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені», - повідомили у КМВА.

Там зазначають, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі, в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано.

«На цей момент відомо про одного потерпілого у Соломʼянському районі. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився», - додали у КМВА.

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ДСНС Київ

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