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Повреждено два дома — в ГСЧС показали последствия падения обломков «шахедов» в Киеве

08:14, 21 октября 2024
В Соломенском районе столицы падения обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома.
Повреждено два дома — в ГСЧС показали последствия падения обломков «шахедов» в Киеве
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В ночь на 21 октября российские дроны снова пытались ударить по столице. Воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов. БПЛА врага заходили в сторону столицы по разным направлениям. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«Но силами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БПЛА врага, угрожавших городу, были обезврежены», - сообщили в КГВА.

Там отмечают, что в результате атаки российских ударных БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе, в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и выбиты окна. Без разрушений и пожаров. Пострадавшие не обнаружены.

В Соломенском районе падение обломков повлекло за собой пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано.

«На данный момент известно об одном потерпевшем в Соломенском районе. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался», – добавили в КГВА.

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ГСЧС Киев

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