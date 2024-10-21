Повреждено два дома — в ГСЧС показали последствия падения обломков «шахедов» в Киеве

В Соломенском районе столицы падения обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома.

В ночь на 21 октября российские дроны снова пытались ударить по столице. Воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов. БПЛА врага заходили в сторону столицы по разным направлениям. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«Но силами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БПЛА врага, угрожавших городу, были обезврежены», - сообщили в КГВА.

Там отмечают, что в результате атаки российских ударных БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе, в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и выбиты окна. Без разрушений и пожаров. Пострадавшие не обнаружены.

В Соломенском районе падение обломков повлекло за собой пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано.

«На данный момент известно об одном потерпевшем в Соломенском районе. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался», – добавили в КГВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.