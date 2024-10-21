На президентских выборах в Молдове лидирует Майя Санду, но будет второй тур

Майя Санду лидирует по результатам подсчета 98% голосов.

Как известно, 20 октября в Молдове проходили президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС.

Центральная избирательная комиссия Молдовы на утро 21 октября подсчитала 98% голосов на выборах президента и на референдуме по евроинтеграции.

Как говорится на сайте ЦИК, за действующего президента Майю Санду проголосовали 41,92% граждан. На втором месте – Александр Стояногло с 26,35% голосов.

Отметим, что ни один кандидат не наберет больше 50% голосов, поэтому в Молдове будет второй тур президентских выборов, он запланирован на 3 ноября.

На референдуме граждан спрашивали, следует ли закрепить в конституции страны цель вступления в ЕС. Пока голоса разделились так: 50,07% поддержали изменения в конституцию, 49,93% – нет.

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