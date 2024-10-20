У Молдові проходять президентські вибори та референдум про вступ до ЄС

За даними опитувань, головним фаворитом виборів залишається Майя Санду.

У неділю, 20 жовтня, жителі Молдови голосують на президентських виборах і референдумі про вступ до ЄС, пише Reuters.

Головним фаворитом виборів залишається прозахідна кандидатка Майя Санду, яка, за даними опитувань, має значну перевагу над суперниками. Однак, якщо їй не вдасться набрати 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 3 листопада. Найімовірніше, її суперником стане Олександр Стояногло, колишній генеральний прокурор, підтримуваний проросійською Партією соціалістів.

На паралельному референдумі вирішується, чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС. Санду активно підтримує цю ідею, сподіваючись на масову підтримку.

Для визнання референдуму дійсна явка має становити щонайменше одну третину виборців, що ускладнюється застарілими списками виборців і масовою еміграцією.

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