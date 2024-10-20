В Молдове проходят президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС

По данным опросов, главным фаворитом выборов остается Майя Санду.

В воскресенье, 20 октября, жители Молдовы голосуют на президентских выборах и референдуме по вступлению в ЕС, пишет Reuters.

Главным фаворитом выборов остается прозападная кандидат Майя Санду, которая, по данным опросов, имеет значительное преимущество над соперниками. Однако если ей не удастся набрать 50% голосов, второй тур выборов состоится 3 ноября. Скорее всего, ее соперником станет Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов.

На параллельном референдуме решается, следует ли закрепить в конституции страны цель вступления в ЕС. Санду активно поддерживает эту идею в надежде на массовую поддержку.

Для признания референдума действительная явка должна составлять не менее одной трети избирателей, что осложняется устаревшими списками избирателей и массовой эмиграцией.

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