В ТЦК напомнили, кто подлежит взятию на военный учет

Взятие на военный учет осуществляется при личном присутствии лиц.

Донецкий областной ТЦК и СП напомнил, кто подлежит взятию на военный учет.

Согласно статье 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» взятию на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП подлежат граждане Украины:

На військовий облік призовників віком до 25 років:

які за рішенням комісії з питань взяття на військовий облік пройшли медичний огляд;

які є призовниками, що прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

які набули громадянство України;

які прибули після відбування покарання з установ виконання покарань, якщо раніше не перебували на військовому обліку;

які припинили альтернативну (невійськову) службу достроково і відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» підлягають взяттю на військовий облік призовників;

які відраховані із закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та не пройшли базову загальновійськову підготовку.

На військовий облік військовозобов’язаних:

які звільнені з військової служби в запас та не зараховані до військового оперативного резерву;

призовники, які пройшли базову загальну військову підготовку з додержанням умов, передбачених частиною одинадцятою статті 1 цього Закону;

які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» та підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;

військовозобов’язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;

які набули громадянство України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов’язаних;

зняті з військового обліку Збройних Сил України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України відповідно за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України;

які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від направлення для проходження базової військової служби;

які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників;

які звільнені із служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;

які старші 25 років і раніше не перебували на військовому обліку;

які прибули після відбування покарання з установ виконання покарань.

Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

У ТЦК також нагадали, що взяття на військовий облік здійснюється за їх особистої присутності.

Також там звернули увагу громадян, які перебували на військовому у місті Донецьк та інших населених пунктах Донецької області, які були окуповані з 2014 року, відповідно до керівних документів вищого командування військові комісаріати, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, було розформовано.

«Евакуація або реорганізація вищезазначених військових комісаріатів не здійснювалась. Надати або підтвердити інформацію щодо перебування громадян на військовому обліку та документування військово-обліковими документами не має можливості. Цим категоріям призовників і військовозобов’язаних необхідно заново стати на військовий облік в ТЦК та СП за місцем фактичного мешкання», - додали у відомстві.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Полтавский областной ТЦК 11 сентября сообщил, что в целом должностные лица и остальные граждане в течение 19 мая – 1 сентября этого года уже заплатили в государственный бюджет почти 3,5 миллиона грн в результате штрафов ТЦК за нарушение военного учета и законодательства о мобилизации.

Кроме того, Ровенский ОТЦК сообщал, что за май-сентябрь 2024 года вынесено постановлений о штрафах на сумму 7,54 млн грн.

Еще известно, что мужчина через суд обязал ТЦК исправить данные в Реестре «Оберег».

Также мы писали, что пьяный мужчина с отсрочкой разбил дверь ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ.

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