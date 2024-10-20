Тормозит, зависает и перезагружается — пользователи жалуются на iPhone 16 Pro и Pro Max

Пользователи заявляют, что новые айфоны самопроизвольно перезагружаются до 20 раз в день.

Пользователи массово жалуются на iPhone 16 Pro и Pro Max. Новые модели очень тормозят и перезагружаются до 20 раз в день. Об этом сообщает портал MacRumors.

Сообщения о неисправностях начали поступать с начала продаж айфона и продолжают поступать спустя практически месяц.

По словам владельцев, телефоны самопроизвольно перезагружаются по 20 раз в день. При этом проблема появляется случайным образом — сначала экран перестает реагировать на касания, а затем он начинает перезагрузку.

Даже обновления iOS 18.0.1 и 18.1 не решили проблему. Некоторые пользователи, обратившиеся в Apple, получили новые устройства по гарантии, но и на них неполадки сохраняются.

Особенно часто жалобы поступают от владельцев iPhone 16 Pro и Pro Max.

Ранее сообщалось, что цены на iPhone 16 могут снизиться в ближайшее время из-за низкого спроса. Аналитики говорят, что продажи новой линейки iPhone пока не оправдали ожиданий.

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