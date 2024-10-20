В Одесской области будут судить директора предприятия, который не заплатил миллионы налогов за экспорт сельхозпродукции

Директора предприятия-экспортера будут судить за налоговую сделку почти на 15 миллионов гривен.

В Одесской области будут судить директора предприятия-экспортера за налоговую сделку на почти 15 миллионов гривен. Он не включил в налоговую отчетность часть полученной прибыли от экспорта пшеницы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что директор предприятия-экспортера не включил в налоговую отчетность за I квартал 2024 часть полученной прибыли от экспорта 15 тысяч тонн пшеницы украинского происхождения.

Продукция экспортировалась морским путем в Республику Сейшельские острова, а количество фактически проданной продукции и доход предприятия были в разы больше, чем официально задокументированы в налоговой декларации. Соответственно, сумма налогов и других обязательных платежей должна была уплачиваться больше.

В результате таких неправомерных действий в госбюджет не поступило почти 15 млн грн налогов.

Прокуратура отмечает, что в настоящее время обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

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