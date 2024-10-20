В США требуют ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли рф

Конгресс требует от Белого дома ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли рф.

Двухпартийная коалиция в Конгрессе США обратилась в администрацию Джо Байдена с требованием ужесточить санкции против российской нефтесервисной индустрии. Они считают, что нынешние меры позволяют американской SLB компании помогать военной машине путина. Об этом сообщает Financial Times.

Конгресс США требует от Министерства финансов и Госдепартамента разъяснений, почему компания SLB доставила в рф оборудование на 17,5 миллиона долларов с августа по декабрь 2023 года, несмотря на санкции.

Законодатели отмечают, что SLB, крупнейшая в мире нефтесервисная компания, способствует финансированию российской армии и требуют более жестких санкций для ограничения доходов путина.

"Мы призываем вас продолжать поддерживать наших украинских союзников путем введения более жестких нефтяных санкций, чтобы эффективно ограничить доходы путина", – говорится в письме, подписанном более 50 членами Конгресса и адресованном государственному секретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Еллен.

Министерство финансов США заявило, что остается "преданным использованию всех наших инструментов, чтобы снизить доходы Кремля и усложнить работу российской военной машины".

"Американским фирмам запрещено осуществлять какие-либо новые инвестиции в Россию, и мы планируем применять все наши санкции против компаний, находящихся под нашей юрисдикцией", – заявили в Минфине.

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