В Дії остановили опцию бронирования от мобилизации, так как проводят аудит забронированных

Через портал Дія больше невозможно подать заявку на бронирование.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 октября Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК провести аудит решений о критичности предприятий.

20 октября стало известно, что на портале «Дія» была приостановлена ​​возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

При попытке подать заявку на бронирование работника на странице сервиса «Бронирование работников» пользователь получает следующее сообщение: «Услуга временно закрыта. До 15 ноября пройдет аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями».

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение о частичной остановке действия критериев бронирования до 15 ноября.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ряд неправительственных организаций и предприятий, занимающихся политическими вопросами и получающих иностранное финансирование, имеют полное – на 100% – бронирование от мобилизации. Приказом от 21 июня 2024 г. Правительством был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших право на бронирование до 100% своих сотрудников. Их отнесли к «критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период».

Судя по утвержденному правительством перечню, значительная часть этих организаций занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и т.п.

Пока неизвестно, будет ли Кабмином пересмотрен также и этот перечень.

Также сообщалось, что предприятия столкнулись с игнорированием запросов на статус критичности, чтобы продолжить бронирование сотрудников.

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