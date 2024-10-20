Практика судов
  1. В Украине

В Дії остановили опцию бронирования от мобилизации, так как проводят аудит забронированных

11:32, 20 октября 2024
Через портал Дія больше невозможно подать заявку на бронирование.
В Дії остановили опцию бронирования от мобилизации, так как проводят аудит забронированных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 октября Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК провести аудит решений о критичности предприятий.

20 октября стало известно, что на портале «Дія» была приостановлена ​​возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

При попытке подать заявку на бронирование работника на странице сервиса «Бронирование работников» пользователь получает следующее сообщение: «Услуга временно закрыта. До 15 ноября пройдет аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями».

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение о частичной остановке действия критериев бронирования до 15 ноября.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ряд неправительственных организаций и предприятий, занимающихся политическими вопросами и получающих иностранное финансирование, имеют полное – на 100% – бронирование от мобилизации. Приказом от 21 июня 2024 г. Правительством был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших право на бронирование до 100% своих сотрудников. Их отнесли к «критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период».

Судя по утвержденному правительством перечню, значительная часть этих организаций занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и т.п.

Пока неизвестно, будет ли Кабмином пересмотрен также и этот перечень.

Также сообщалось, что предприятия столкнулись с игнорированием запросов на статус критичности, чтобы продолжить бронирование сотрудников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия бронирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин установил, что тексты нормативно-правовых актов нужно оформлять шрифтом цифрового государства e-Ukraine

Текст нормативно-правового акта, размещаемого на веб-сайтах субъектов правотворческой деятельности, оформляется с использованием шрифта e-Ukraine, который разрабатывался частным агентством

Ирина Мудрая: «Одним из стратегических вопросов является создание Высшего суда по публично-правовым спорам», интервью – часть вторая

Среди краткосрочных мероприятий в проекте Стратегии мы рассматриваем создание Высшего суда по публично-правовым спорам, а среднесрочных – проведение конкурса на занятие должностей судей Киевского городского окружного административного суда – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

Суды не являются подконтрольными Госаудитслужбе учреждениями – суд признал противоправным и отменил решение Аудитслужбы о проверке суда

Органы исполнительной власти, в том числе и Госаудитслужба, не наделены полномочиями осуществления какого-либо контроля над деятельностью органов судебной власти – суд рассмотрел иск Запорожского окружного административного суда.

Кабмин предлагает принять изменения в закон о судебном сборе во исполнение решения КСУ

Законопроект устанавливает, что судебный сбор не взимается за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие исполнителя при исполнении судебного решения.

Верховный Суд поставил точку в вопросе, произошла ли декриминализация мелких краж

Со времени вступления 9 августа в силу закона 3886-IX уголовная ответственность по статьям 185, 190, 191 УК может наступить, только если размер похищенного превышает 2 НМ, в результате чего часть деяний, на момент их совершения предусматривавших уголовную ответственность, после этого охватывается диспозицией статьи 51 КУоАП – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України