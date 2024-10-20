В Дії остановили опцию бронирования от мобилизации, так как проводят аудит забронированных

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 октября Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК провести аудит решений о критичности предприятий.
20 октября стало известно, что на портале «Дія» была приостановлена возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.
При попытке подать заявку на бронирование работника на странице сервиса «Бронирование работников» пользователь получает следующее сообщение: «Услуга временно закрыта. До 15 ноября пройдет аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями».
Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение о частичной остановке действия критериев бронирования до 15 ноября.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ряд неправительственных организаций и предприятий, занимающихся политическими вопросами и получающих иностранное финансирование, имеют полное – на 100% – бронирование от мобилизации. Приказом от 21 июня 2024 г. Правительством был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших право на бронирование до 100% своих сотрудников. Их отнесли к «критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период».
Судя по утвержденному правительством перечню, значительная часть этих организаций занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и т.п.
Пока неизвестно, будет ли Кабмином пересмотрен также и этот перечень.
Также сообщалось, что предприятия столкнулись с игнорированием запросов на статус критичности, чтобы продолжить бронирование сотрудников.
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