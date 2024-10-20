В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал полосу для движения

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве на улице Михаила Заднепровского наказали водителя транспортного средства KIA, который остановился с нарушением ПДД, заблокировав полосу для движения.

Как сообщила столичная полиция, инспекторы составили на мужчину постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки и стоянки) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

В полиции напомнили, что согласно п. 15.9 (д), остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м.

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