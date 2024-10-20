У Києві покарали «героя паркування», який заблокував смугу для руху

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві на вулиці Михайла Задніпровського покарали водія транспортного засобу KIA, який зупинився з порушенням ПДР, заблокувавши смугу для руху.

Як повідомила столична поліція, інспектори склали на чоловіка постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки та стоянки) КУпАП та провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

У поліції нагадали, що згідно з п. 15.9 (д), зупинка забороняється у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше ніж 3 м.

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