У Шевченківському районі Києва сталася смертельна пожежа, фото

У столиці сталася пожежа на території приватного сектору.

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У неділю, 20 жовтня, у Києві на вулиці Ольжича сталася пожежа. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Загоряння сталося на території приватного сектору в окремо розташованій відселеній будівлі. Пожежу ліквідували о 07:47 на площі 120 кв. м.

«В ході гасіння та розвідки, було виявлено тіло людини», - повідомили у ДСНС.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

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