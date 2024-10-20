В Шевченковском районе Киева произошел смертельный пожар, фото

В столице произошел пожар на территории частного сектора.

В воскресенье, 20 октября, в Киеве по улице Ольжича произошел пожар. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Возгорание произошло на территории частного сектора в отдельно стоящем отселенном здании. Пожар был ликвидирован в 07:47 на площади 120 кв. м.

«В ходе гашения и разведки было обнаружено тело человека», - сообщили в ГСЧС.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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