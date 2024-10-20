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США расследуют утечку сверхсекретных документов о возможном ударе Израиля по Ирану

12:26, 20 октября 2024
Как пишет CNN, США начали расследование утечки секретных данных разведки, касающиеся подготовки Израилем операции в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана.
США расследуют утечку сверхсекретных документов о возможном ударе Израиля по Ирану
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США начали расследование утечки секретных разведывательных данных, касающихся подготовки Израиля к возможному удару по Ирану в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана, включая тренировку израильских пилотов. Об этом сообщает CNN.

Документы, датированные 15 и 16 октября, появились в сети после публикации в Telegram аккаунтом Middle East Spectator. Они имеют статус "совершенно секретно" и содержат обозначения, позволяющие доступ к информации только членам разведывательного альянса "Пять глаз" - Канаде, Новой Зеландии, Великобритании и Австралии, включая США.

Отмечается, что они описывают подготовку Израиля к удару по Ирану. В одном из документов говорится о планах Израиля перемещать боеприпасы. Его составило Национальное агентство геопространственной разведки.

В другом документе утверждается, что его источником является Агентство национальной безопасности, и в нем описываются учения Военно-воздушных сил Израиля с применением ракет класса "воздух-поверхность", которые также, как считают, готовятся к удару по Ирану.

Следствие проверяет, кто имел доступ к предполагаемому документу Пентагона. Любая такая утечка автоматически приведет к расследованию Федерального бюро расследований вместе с Пентагоном и разведывательными службами США.

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