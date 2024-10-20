В Ровенской области предприниматель продал общине некачественные котлы — суд заставил заменить

Речь идет о твердотопливных котлах стоимостью 459 тысяч гривен, которые были поставлены без подтверждающих документов по их качеству.

В Ровенской области предпринимателя обязали заменить товары ненадлежащего качества. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о твердотопливных котлах стоимостью 459 тыс. грн, поставленных в соответствии с договорами, однако без документов, подтверждающих качество товара.

Установлено, что Немовицкая территориальная община Сарненского района заключила договоры по закупке 5 твердотопливных котлов для нужд сельского совета и Центра ПМСП.

При этом поставщик предоставил покупателю сертификаты соответствия и проверки типа, которые на момент проведения вышеуказанной закупки уже 2 года, как утратили силу.

Поскольку это оборудование должно использоваться в общественных местах – оно должно было соответствовать техническим стандартам качества, что подтверждается надлежащими документами.

Учитывая эти условия, а также с целью защиты интересов государства и территориальной общины по обеспечению рационального и эффективного использования бюджета, прокуратура заявила требования о замене товаров на аналогичное оборудование, но надлежащего качества и со всеми необходимыми документами.

После постановления Хозяйственного суда в пользу прокуратуры предприниматель выполнил все требования и установил новые твердотопливные котлы для общины.

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