Соцсеть X Илона Маска будет делиться с третьими сторонами постами пользователей для обучения ИИ

Компаниям в области искусственного интеллекта предоставять доступ к данным пользователей соцсети X.

Фото: techxplore.com

Социальная сеть X американского миллиардера Илона Маска обновила свою политику, сообщив, что позволит посторонним соавторам обучать свои модели искусственного интеллекта на данных пользователей платформы.

«Сторонние соавторы. В зависимости от ваших настроек или если вы решите поделиться своими данными, мы можем предоставить или раскрыть вашу информацию третьим сторонам. Если вы не откажетесь, в некоторых случаях получатели информации могут использовать ее для собственных независимых целей в дополнение к указанным в Политике конфиденциальности X, в частности, например, для обучения своих моделей искусственного интеллекта, генеративного или иного», — говорится в разделе 3 обновленной Политики конфиденциальности под названием «Обмен информацией».

В разъяснении указана ссылка на страницу настроек X, но конкретно не объясняется, как отключить общий доступ к данным. В настоящее время раздел «Конфиденциальность и безопасность» в настройках позволяет пользователям включить или отключить обмен данными с Grok от xAI и другими «деловыми партнерами», но последние описываются как компании, с которыми X может сотрудничать, чтобы «управлять и улучшать свои продукты», а не другие поставщики ИИ.

Обновления Условий и Политики конфиденциальности вступят в силу с 15 ноября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.