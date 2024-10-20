Соцмережа X Ілона Маска ділитиметься з третіми сторонами постами користувачів для навчання ШІ

Компаніям у сфері штучного інтелекту нададуть доступ до даних користувачів соцмережі X.

Фото: techxplore.com

Соціальна мережа X американського мільярдера Ілона Маска оновила свою політику, повідомивши, що дозволить стороннім співавторам навчати свої моделі штучного інтелекту на даних користувачів платформи.

«Сторонні співавтори. Залежно від ваших налаштувань або якщо ви вирішите поділитися своїми даними, ми можемо надати чи розкрити вашу інформацію третім сторонам. Якщо ви не відмовитесь, у деяких випадках одержувачі інформації можуть використовувати її для власних незалежних цілей на додаток до зазначених у Політиці конфіденційності X, зокрема, наприклад, для навчання своїх моделей штучного інтелекту, генеративного чи іншого», — сказано в розділі 3 оновленої Політики конфіденційності під назвою «Обмін інформацією».

У роз’ясненні вказано посилання на сторінку налаштувань на X, але конкретно не пояснюється, як вимкнути спільний доступ до даних. Наразі розділ «Конфіденційність і безпека» в налаштуваннях дозволяє користувачам увімкнути або вимкнути обмін даними з Grok від xAI та іншими «діловими партнерами», але останні описуються як ті компанії, з якими X може співпрацювати, щоб «керувати та покращувати свої продукти», а не інші постачальники ШІ.

Оновлення Умов та Політики конфіденційності набудуть чинності з 15 листопада.

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