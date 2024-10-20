Які пенсії отримують українці у 2024 році — Пенсійний фонд оприлюднив актуальні цифри

Кількість пенсіонерів з початку року зменшилася на 173 944 особи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України опублікував актуальні дані про середній розмір пенсій та кількість пенсіонерів. Від початку року середні пенсії збільшилися на 8,7%.

Починаючи з нового року, середня пенсія збільшилася на 466,61 гривні, і тепер її розмір становить 5 851,86 гривні.

Число пенсіонерів знизилося на 173 944, тепер їх загальна кількість становить 10 342 593. На початку року цей показник був 10 516 537.

Підвищення пенсій стало можливим завдяки індексації, яка почалася у березні 2024 року. В результаті пенсії збільшилися на 8% для наступних категорій пенсіонерів:

9,5 мільйона пенсіонерів, які отримують виплати на загальних підставах.

596 тисяч пенсіонерів силових відомств, яким пенсія призначена згідно з законодавством про силові структури.

97,8 тисяч осіб з інвалідністю, що настала внаслідок травм або хвороб, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою.

Близько 25,8% українських пенсіонерів отримують щомісячні виплати в розмірі до 3000 гривень, з середньою пенсією 2761,66 грн.

Пенсію від 5001 до 10 000 грн отримують 2 644 649 осіб (25,6%), їхні виплати в середньому становлять 6860,6 грн.

Виплати від 3001 до 4000 грн отримують 1 795 235 пенсіонерів (17,3%) зі середнім розміром пенсії 3544,92 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.