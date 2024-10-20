МОН запроваджує єдину спрощену звітність для наукових проектів всіх сфер управління

МОН вводить єдину уніфіковану форму звітності для всіх наукових проектів усіх сфер управління.

Міністерство освіти і науки України повідомило, що запроваджує важливі зміни для оптимізації робочого часу дослідників та поліпшення видимості досягнутих результатів. Цей крок є продовженням політики дерегуляції і дебюрократизації наукової сфери України.

Спрощену форму звітності затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2024 року №1304 «Про затвердження Змін до Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2024 року за № 1561/42906.

Що змінюється?

◾ введення єдиної уніфікованої форми звітності для всіх наукових проєктів усіх сфер управління;

◾ можливість використання форми як для проміжних, так і для остаточних звітів;

◾ скорочення обсягу інформації, що вимагається для подання звітів, і головне — часу на її підготовку.

«Це не просто чергова зміна в адміністративних процесах — це реальний крок для всіх учасників наукового процесу, який дасть змогу більше уваги надавати безпосередньо дослідженням, а не паперовій роботі», - кажуть у МОН.

Переваги нового формату:

◾ дослідники отримали можливість значно скоротити час і ресурси, витрачені на підготовку звітних документів;

◾ громадськість, яка зацікавлена в результатах науково-технічної діяльності, отримає швидший і зручніший доступ до інформації про результати досліджень;

◾ замовники (грантонадавачі), що працюють у сфері науки, зможуть оперативніше обробляти звітні документи, що надходять від виконавців (університетів і наукових установ).

«Спрощена форма звітності не лише зменшить обсяг паперової роботи, але й зробить дані про результати досліджень доступнішими для широкої аудиторії. Це важливо як для підвищення прозорості наукової діяльності, так і для зміцнення довіри громадськості до системи фінансування науки.

Крім того, новий підхід сприятиме підвищенню якості аналітики в процесі оцінювання результативності наукових проєктів», - додали у відомстві.

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