У Каліфорнії сталася стрілянина на дитячому дні народження – четверо загиблих, 14 поранених

Невідомий відкрив вогонь в банкетному залі торгового центру в Стоктоні.

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Стоктон (штат Каліфорнія) невідомий відкрив вогонь під час святкування дитячого дня народження в банкетному залі торгового центру. Про це повідомляє ABC News.

Четверо людей загинули, серед них — діти та дорослі. Ще 14 осіб дістали вогнепальні поранення.

«Попередні дані вказують на цілеспрямований характер інциденту», — заявила речниця офісу шерифа Хізер Брент.

Поліція розслідує справу. Мотиви нападника не розголошуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.