В Калифорнии произошла стрельба на детском дне рождения – четверо погибших, 14 раненых
08:49, 30 ноября 2025
Неизвестный открыл огонь в банкетном зале торгового центра в Стоктоне.
Фото: BBC
В городе Стоктон (штат Калифорния) неизвестный открыл огонь во время празднования детского дня рождения в банкетном зале торгового центра. Об этом сообщает ABC News.
Четыре человека погибли, среди них – дети и взрослые. Еще 14 человек получили огнестрельные ранения.
«Предварительные данные указывают на целенаправленный характер инцидента», – заявила пресс-секретарь офиса шерифа Хизер Брент.
Полиция расследует дело. Мотивы нападавшего не разглашаются.
