В Калифорнии произошла стрельба на детском дне рождения – четверо погибших, 14 раненых

Неизвестный открыл огонь в банкетном зале торгового центра в Стоктоне.

Фото: BBC

В городе Стоктон (штат Калифорния) неизвестный открыл огонь во время празднования детского дня рождения в банкетном зале торгового центра. Об этом сообщает ABC News.

Четыре человека погибли, среди них – дети и взрослые. Еще 14 человек получили огнестрельные ранения.

«Предварительные данные указывают на целенаправленный характер инцидента», – заявила пресс-секретарь офиса шерифа Хизер Брент.

Полиция расследует дело. Мотивы нападавшего не разглашаются.

