  1. Видео
  2. / В мире

В Калифорнии произошла стрельба на детском дне рождения – четверо погибших, 14 раненых

08:49, 30 ноября 2025
Неизвестный открыл огонь в банкетном зале торгового центра в Стоктоне.
В Калифорнии произошла стрельба на детском дне рождения – четверо погибших, 14 раненых
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Стоктон (штат Калифорния) неизвестный открыл огонь во время празднования детского дня рождения в банкетном зале торгового центра. Об этом сообщает ABC News.

Четыре человека погибли, среди них – дети и взрослые. Еще 14 человек получили огнестрельные ранения.

«Предварительные данные указывают на целенаправленный характер инцидента», – заявила пресс-секретарь офиса шерифа Хизер Брент.

Полиция расследует дело. Мотивы нападавшего не разглашаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США дети нападение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]