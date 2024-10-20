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МОН вводит единую упрощенную отчетность для научных проектов всех сфер управления

10:37, 20 октября 2024
МОН вводит единую унифицированную форму отчетности для всех научных проектов всех сфер управления.
МОН вводит единую упрощенную отчетность для научных проектов всех сфер управления
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Министерство образования и науки Украины сообщило, что вводит важные изменения для оптимизации рабочего времени исследователей и улучшения видимости достигнутых результатов. Этот шаг является продолжением политики дерегулирования и дебюрократизации научной сферы Украины.

Упрощенная форма отчетности утверждена приказом Министерства образования и науки Украины от 11 сентября 2024 г. №1304 «Об утверждении Изменений в Порядок государственной регистрации и учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и диссертаций», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 16 октября 2024 г. за № 1561/42906.

Что меняется?

◾ введение единой унифицированной формы отчетности для всех научных проектов всех сфер управления;

◾ возможность использования формы как для промежуточных, так и для окончательных отчетов;

◾ сокращение объема информации, требуемой для представления отчетов, и главное – времени на ее подготовку.

«Это не просто очередное изменение в административных процессах — это реальный шаг для всех участников научного процесса, который позволит больше внимания уделять непосредственно исследованиям, а не бумажной работе», - говорят в МОН.

Преимущества нового формата:

◾ исследователи получили возможность значительно сократить время и ресурсы, затраченные на подготовку отчетных документов;

◾ общественность, заинтересованная в результатах научно-технической деятельности, получит более быстрый и более удобный доступ к информации о результатах исследований;

◾ заказчики (грантодатчики), работающие в сфере науки, смогут оперативнее обрабатывать отчетные документы, поступающие от исполнителей (университетов и научных учреждений).

«Упрощенная форма отчетности не только уменьшит объем бумажной работы, но и сделает данные о результатах исследований более доступными для широкой аудитории. Это важно как для повышения прозрачности научной деятельности, так и укрепления доверия общественности к системе финансирования науки.

Кроме того, новый подход будет способствовать повышению качества аналитики в процессе оценки результативности научных проектов», - добавили у ведомстве.

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МОН Украины

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