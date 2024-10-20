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Владимир Зеленский подписал закон о государственном аграрном реестре

10:19, 20 октября 2024
Документ будет способствовать дальнейшей цифровизации украинского агросектора.
Владимир Зеленский подписал закон о государственном аграрном реестре
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №11063-д «О Государственном аграрном реестре», который Верховная Рада приняла в целом 19 сентября.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме пункта 4 раздела «Заключительные и переходные положения», который касается приведения нормативно-правовых актов в соответствие и вступает в силу дня, следующего за днем ​​опубликования этого Закона.

«Принятие Закона «О Государственном аграрном реестре» будет способствовать дальнейшей цифровизации украинского агросектора, что является одним из требований международных партнеров. Также ГАР должен стать единственным электронным окном для общения агропроизводителей и органами власти. Благодаря принятому закону, в ГАР будет расширен круг тех, кто сможет получить государственную помощь. Благодарим Верховную Раду за поддержку», - отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Согласно принятому в целом закону предусматривается:

▪ Расширение круга пользователей ГАР. Государственную поддержку могут получать не только производители сельскохозяйственной продукции, но и организации водопользователей и субъекты агропромышленного комплекса;

▪ Урегулирование правового статуса ГАР и источников его финансирования. В частности, ГАР определен как комплексная информационная система, обеспечивающая, в частности, сбор, накопление, интегрирование, хранение, отображение, обработка данных, в том числе использование регистровой информации, предоставление административных и других публичных услуг.

▪ Определение полномочий держателя, администратора и технического администратора ГАР, а также объектов ГАР и виды регистровой информации, которая будет обрабатываться в нем;

▪ Обеспечение возможности формирования выписок из ГАР;

▪ Определение прав и обязанностей пользователей ГАР;

▪ Определение обязательного использования данных ГАР и/или программных средств ведения ГАР при предоставлении государственной поддержки, предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам субъектами малого и среднего бизнеса, предоставление поддержки страхования сельскохозяйственной продукции;

▪ Приведение положений, регулирующих функционирование ГАР, в соответствие с требованиями Закона Украины «О публичных электронных реестрах»;

▪ Формирование отдельных подсистем (разделов) реестра, что обеспечит возможность действующий Государственный аграрный реестр, который сегодня функционирует в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», превратить в Государственный реестр производителей сельскохозяйственной продукции (фермерский реестр).

▪ Внедрение мониторинга целевого использования государственной поддержки и помощи, грантов в сельском хозяйстве с учетом позиции международных партнеров;

▪ Обеспечение электронного информационного взаимодействия ГАР с другими информационно-коммуникационными системами, электронно-информационными ресурсами, кадастрами и системами.

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Владимир Зеленский

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