Володимир Зеленський підписав закон про державний аграрний реєстр

Документ сприятиме подальшій цифровізації українського агросектору.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 11063-д «Про Державний аграрний реєстр», який Верховна Рада ухвалила в цілому 19 вересня.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення», який стосується приведення нормативно-правових актів у відповідність та набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

«Прийняття Закону «Про Державний аграрний реєстр» сприятиме подальшій цифровізації українського агросектору, що є однією з вимог міжнародних партнерів. Також ДАР має стати єдиним електронним вікном для спілкування агровиробників і органами влади. Завдяки прийнятому закону, в ДАР буде розширено коло тих, хто зможе отримати державну допомогу. Дякуємо Верховній Раді за підтримку», - зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Згідно з прийнятим в цілому законом передбачається:

▪ Розширення кола користувачів ДАР. Державну підтримку зможуть отримувати не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й організації водокористувачів та суб’єкти агропромислового комплексу;

▪ Врегулювання правового статусу ДАР та джерел його фінансування. Зокрема, ДАР визначений як комплексна інформаційна система, яка забезпечуватиме, зокрема, збирання, накопичення, інтегрування, зберігання, відображення, оброблення даних, у тому числі використання реєстрової інформації, надання адміністративних та інших публічних послуг.

▪ Визначення повноважень держателя, адміністратора та технічного адміністратора ДАР, а також об’єктів ДАР та види реєстрової інформації, яка буде оброблятися в ньому;

▪ Забезпечення можливості формування витягів з ДАР;

▪ Визначення прав та обов’язків користувачів ДАР;

▪ Визначення обов’язкового використання даних ДАР та/або програмних засобів ведення ДАР під час надання державної підтримки, надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктами малого і середнього бізнесу, надання підтримки страхування сільськогосподарської продукції;

▪ Приведення положень, які регулюють функціонування ДАР, у відповідність до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри»;

▪ Формування окремих підсистем (розділів) реєстру, що забезпечить можливість чинний Державний аграрний реєстр, який на сьогоднішній функціонує відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», перетворити на Державний реєстр виробників сільськогосподарської продукції (фермерський реєстр).

▪ Впровадження моніторингу цільового використання державної підтримки і допомоги, грантів у сільському господарстві з урахуванням позиції міжнародних партнерів;

▪ Забезпечення електронної інформаційної взаємодії ДАР з іншими інформаційно-комунікаційними системами, електронно-інформаційними ресурсами, кадастрами та системами.

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