У Києві на Вокзальній площі змінюють схему руху — машини та громадський транспорт розділили

Потоки транспорту розподілені так, аби громадський транспорт під’їжджав найближче до вокзалу.

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На столичній Вокзальній площі змінюють схему руху, щоб впорядкувати транспортні потоки. Тепер різні види транспорту будуть їздити окремими смугами. Про це повідомив Центр організації дорожнього руху.

Перша лінія – для руху громадського транспорту. На ній розміщені зупинки автобусів та тролейбусів.

Друга лінія – для громадського транспорту та легкових автомобілів. Дозволено висадку та посадку пасажирів через ліву сторону автомобіля.

Третя лінія – для руху таксі та приватних автомобілів. Дозволено тимчасову зупинку для здійснення висадки та посадки пасажирів.

Наскрізний проїзд з Вокзальної площі на вул. Вокзальну в напрямку вул. Павла Скоропадського заборонено.

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