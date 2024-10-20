Практика судів
  1. В Україні

У Києві на Вокзальній площі змінюють схему руху — машини та громадський транспорт розділили

10:01, 20 жовтня 2024
Потоки транспорту розподілені так, аби громадський транспорт під’їжджав найближче до вокзалу.
У Києві на Вокзальній площі змінюють схему руху — машини та громадський транспорт розділили
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На столичній Вокзальній площі змінюють схему руху, щоб впорядкувати транспортні потоки. Тепер різні види транспорту будуть їздити окремими смугами. Про це повідомив Центр організації дорожнього руху.

Перша лінія – для руху громадського транспорту. На ній розміщені зупинки автобусів та тролейбусів.

Друга лінія – для громадського транспорту та легкових автомобілів. Дозволено висадку та посадку пасажирів через ліву сторону автомобіля.

Третя лінія – для руху таксі та приватних автомобілів. Дозволено тимчасову зупинку для здійснення висадки та посадки пасажирів.

Наскрізний проїзд з Вокзальної площі на вул. Вокзальну в напрямку вул. Павла Скоропадського заборонено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суди не є підконтрольними Держаудитслужбі установами – суд визнав протиправним і скасував рішення Аудитслужби про перевірку суду

Органи виконавчої влади, у тому числі і Держаудитслужба, не наділені повноваженнями здійснення будь-якого контролю за діяльністю органів судової влади – суд розглянув позов Запорізького окружного адміністративного суду.

Кабмін пропонує прийняти зміни до закону про судовий збір на виконання рішення КСУ

Законопроект встановлює, що судовий збір не справляється за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність виконавця під час виконання судового рішення.

Верховний Суд поставив крапку у питанні, чи відбулася декриміналізація дрібних крадіжок

З часу набуття 9 серпня чинності законом 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ, внаслідок чого частина діянь, які на час їх вчинення передбачали кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією статті 51 КУпАП – позиція Верховного Суду.

Громадська рада доброчесності у Брюсселі поскаржилася на Верховний Суд

У ГРД повідомили, що Верховний Суд є «проблемою», яку необхідно «вирішити».

За травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн – Рівненський ОТЦК

«Судово-юридична газета» поцікавилася у Кабміну, яка сума штрафів за постановами ТЦК надійшла до бюджету.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України