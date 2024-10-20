В Киеве на Вокзальной площади изменяют схему движения — машины и общественный транспорт разделили

На столичной Вокзальной площади изменяют схему движения, чтобы упорядочить транспортные потоки. Теперь разные виды транспорта будут ездить по отдельным полосам. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения.
Первая линия – для движения общественного транспорта. На нем размещены остановки автобусов и троллейбусов.
Вторая линия – для общественного транспорта и легковых автомобилей. Разрешена высадка и посадка пассажиров через левую сторону автомобиля.
Третья линия – для движения такси и частных автомобилей. Разрешена временная остановка для высадки и посадки пассажиров.
Сквозной проезд с Вокзальной площади по ул. Вокзальную в направлении ул. Павел Скоропадский запрещен.
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