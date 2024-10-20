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В Киеве на Вокзальной площади изменяют схему движения — машины и общественный транспорт разделили

10:01, 20 октября 2024
Потоки транспорта распределены так, чтобы общественный транспорт подъезжал ближе к вокзалу.
В Киеве на Вокзальной площади изменяют схему движения — машины и общественный транспорт разделили
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На столичной Вокзальной площади изменяют схему движения, чтобы упорядочить транспортные потоки. Теперь разные виды транспорта будут ездить по отдельным полосам. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения.

Первая линия – для движения общественного транспорта. На нем размещены остановки автобусов и троллейбусов.

Вторая линия – для общественного транспорта и легковых автомобилей. Разрешена высадка и посадка пассажиров через левую сторону автомобиля.

Третья линия – для движения такси и частных автомобилей. Разрешена временная остановка для высадки и посадки пассажиров.

Сквозной проезд с Вокзальной площади по ул. Вокзальную в направлении ул. Павел Скоропадский запрещен.

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Киев

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