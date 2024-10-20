Стало известно, где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии

Средняя пенсия в Украине составляет 5852 гривны.

Фото: chasdiy.org

В Пенсионном фонде Украины была обнародована информация о средней пенсии на 1 октября. Всего в Украине насчитывается 10,3 млн. пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5852 гривны.

Самые высокие пенсии в Киеве – 7 971 грн, Ровенской области – 7 277 грн, Донецкой области – 7 159 грн и Луганской области – 6 716 грн.

Самые низкие пенсии в Тернопольской области – 4 461 грн, Черновицкой области – 4 664 грн и Закарпатской области – 4 698 грн.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что денег на «зимние» субсидии и льготы заложено достаточно.

Также глава Минсоцполитики Оксана Жолнович анонсировала повышение пенсий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.