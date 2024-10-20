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В Запорожье работник ТЦК выстрелил в воздух во время конфликта с гражданином

09:06, 20 октября 2024
Конфликт произошел при проверке документов у гражданина.
В Запорожье работник ТЦК выстрелил в воздух во время конфликта с гражданином
Фото: Суспільне
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В субботу, 19 октября, в Запорожье сотрудник ТЦК произвел выстрел в воздух во время конфликта с местным, поскольку у мужчины не было военно-учетных документов и он обругал военных. Об этом заявил Запорожский областной ТЦК и СП на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в Коммунарском районе военнослужащие ТЦК и СП совместно с представителями полиции проводили мероприятия оповещения. В ходе этих процессов между ними и жителем Запорожья произошла конфликтная ситуация, во время которой военнослужащий произвел выстрел в воздух.

В публикации говорится, что представители Коммунарского РТЦК и СП обратились к мужчине с просьбой предоставить для проверки военно-учетный документ. Однако у гражданина не было его с собой. В этой связи ему было предложено добровольно приехать в РТЦК для уточнения данных. Однако вместо выполнения законного требования, мужчина начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих. После этого он начал звать прохожих на помощь.

«Конечно, нашлись желающие помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему. После чего военный в целях самообороны предупредил о совершении им выстрела и произвел выстрел вверх из не боевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности предусмотренные в этих случаях», - сообщили в Запорожский ОТЦК.

В настоящее время назначено служебное расследование и проводятся следственные действия.

В сети опубликовали видео инцидента.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Полтавский областной ТЦК 11 сентября сообщил, что в целом должностные лица и остальные граждане в течение 19 мая – 1 сентября этого года уже заплатили в государственный бюджет почти 3,5 миллиона грн в результате штрафов ТЦК за нарушение военного учета и законодательства о мобилизации.

Кроме того, Ровенский ОТЦК сообщал, что за май-сентябрь 2024 года вынесено постановлений о штрафах на сумму 7,54 млн грн.

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Запорожье ТЦК

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