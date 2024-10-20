У Запоріжжі працівник ТЦК вистрілив у повітря під час конфлікту з громадянином

Конфлікт стався під час перевірки документів у громадянина.

Фото: Суспільне

У суботу, 19 жовтня, у Запоріжжі співробітник ТЦК здійснив постріл у повітря через конфлікт із місцевим, оскільки чоловік не мав військово-облікові документи та він облаяв військових. Про це заявив Запорізький обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що в Комунарському районі військовослужбовці ТЦК і СП спільно з представниками поліції проводили заходи оповіщення. Під час цих процесів між ними та жителем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, під час якої військовослужбовець здійснив постріл у повітря.

У дописі сказано, що представники Комунарського РТЦК та СП звернулись до чоловіка з проханням надати для перевірки військово-обліковий документ. Однак громадянин не мав його з собою. У зв'язку з цим йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Проте замість виконання законної вимоги, чоловік розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців. Після цього він почав кликали перехожих на допомогу.

«Звісно, знайшлись бажаючи допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках», - повідомили у Запорізькому ОТЦК.

Наразі призначено службове розслідування та проводяться слідчі дії.

У мережі оприлюднили відео інциденту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Полтавський обласний ТЦК 11 вересня повідомив, що загалом посадові особи та решта громадян протягом 19 травня – 1 вересня цього року вже заплатили до державного бюджету майже 3,5 мільйони грн внаслідок штрафів ТЦК за порушення військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Крім того, Рівненський ОТЦК повідомляв, що за травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн.

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