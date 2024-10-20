Практика судів
  1. В Україні

У Запоріжжі працівник ТЦК вистрілив у повітря під час конфлікту з громадянином

09:06, 20 жовтня 2024
Конфлікт стався під час перевірки документів у громадянина.
У Запоріжжі працівник ТЦК вистрілив у повітря під час конфлікту з громадянином
Фото: Суспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 19 жовтня, у Запоріжжі співробітник ТЦК здійснив постріл у повітря через конфлікт із місцевим, оскільки чоловік не мав військово-облікові документи та він облаяв військових. Про це заявив Запорізький обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що в Комунарському районі військовослужбовці ТЦК і СП спільно з представниками поліції проводили заходи оповіщення. Під час цих процесів між ними та жителем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, під час якої військовослужбовець здійснив постріл у повітря.

У дописі сказано, що представники Комунарського РТЦК та СП звернулись до чоловіка з проханням надати для перевірки військово-обліковий документ. Однак громадянин не мав його з собою. У зв'язку з цим йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Проте замість виконання законної вимоги, чоловік розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців. Після цього він почав кликали перехожих на допомогу.

«Звісно, знайшлись бажаючи допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках», - повідомили у Запорізькому ОТЦК.

Наразі призначено службове розслідування та проводяться слідчі дії.

У мережі оприлюднили відео інциденту.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Полтавський обласний ТЦК 11 вересня повідомив, що загалом посадові особи та решта громадян протягом 19 травня – 1 вересня цього року вже заплатили до державного бюджету майже 3,5 мільйони грн внаслідок штрафів ТЦК за порушення військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Крім того, Рівненський ОТЦК повідомляв, що за травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Запоріжжя ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суди не є підконтрольними Держаудитслужбі установами – суд визнав протиправним і скасував рішення Аудитслужби про перевірку суду

Органи виконавчої влади, у тому числі і Держаудитслужба, не наділені повноваженнями здійснення будь-якого контролю за діяльністю органів судової влади – суд розглянув позов Запорізького окружного адміністративного суду.

Кабмін пропонує прийняти зміни до закону про судовий збір на виконання рішення КСУ

Законопроект встановлює, що судовий збір не справляється за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність виконавця під час виконання судового рішення.

Верховний Суд поставив крапку у питанні, чи відбулася декриміналізація дрібних крадіжок

З часу набуття 9 серпня чинності законом 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ, внаслідок чого частина діянь, які на час їх вчинення передбачали кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією статті 51 КУпАП – позиція Верховного Суду.

Громадська рада доброчесності у Брюсселі поскаржилася на Верховний Суд

У ГРД повідомили, що Верховний Суд є «проблемою», яку необхідно «вирішити».

За травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн – Рівненський ОТЦК

«Судово-юридична газета» поцікавилася у Кабміну, яка сума штрафів за постановами ТЦК надійшла до бюджету.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України