В Полтавской области нарушители правил военного учета заплатили в бюджет почти 3,5 млн грн, — Полтавский ТЦК

За период с 19 мая по 1 сентября нарушители правил военного учета заплатили почти 3,5 млн гривен, — рассказал спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин.

В Полтавской области почти 3,5 миллиона гривен заплатили нарушители военного учета за последние три месяца. Об этом сообщил на брифинге спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин.

"С 19 мая по 1 сентября составлено 2190 протоколов для привлечения к административной ответственности по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе». В результате уплаты штрафов в государственный бюджет поступило почти 3 ,5 млн гривен", – отметил Роман Истомин.

Начальники ТЦК Полтавской области уже выдали 4 постановления о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

С 19 мая размер штрафа для должностных лиц составляет 34 000-59 500 гривен, для остальных граждан - 17 000-25 500 гривен, напомнил Истомин.

Роман Истомин отметил, что, несмотря на то, что наложение штрафов или уголовное наказание не является целью ТЦК, в дальнейшем количество таких случаев может увеличиться. По его словам, особенно это касается должностных лиц всех уровней, ведь "мобилизация не дело только ТЦК и СП — это общегосударственный процесс".

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что суды отменяют большинство штрафов ТЦК, потому что они наложены по несуществующей на момент нарушения норме.

Также мы писали, могут ли ТЦК штрафовать мужчин, которые не были на учете, но пришли обновить данные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.