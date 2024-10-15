За май-сентябрь 2024 года вынесено постановлений о штрафах на сумму 7,54 млн грн – Ровенский ОТЦК

«Судебно-юридическая газета» поинтересовалась у Кабмина, какая сумма штрафов по постановлениям ТЦК поступила в бюджет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Полтавский областной ТЦК 11 сентября сообщил, что в целом должностные лица и остальные граждане в течение 19 мая – 1 сентября этого года уже заплатили в государственный бюджет почти 3,5 миллиона грн в результате штрафов ТЦК за нарушение военного учета и законодательства о мобилизации.

При этом такие суммы могут увеличиться с учетом того, что Кабмин выделил средства на отправку 900 тысяч повесток до конца 2024 года, а штрафы налагаются уже в повышенном размере. Даже если штрафы выплатит девятая часть, государство может получить достаточно значительное пополнение бюджета (от 1,7 млрд до 2,5 млрд грн), что почти равняется прогнозируемым поступлениям от повышения определенных налогов.

В связи с этим «Судебно-юридическая газета» решила поинтересоваться у Правительства, какова общая сумма уплаченных в бюджет штрафов по постановлениям ТЦК, начиная с 19 мая 2024 года (т.е. с момента увеличения размера штрафов до 17-25,5 тысяч грн) по сентябрь. Кроме того, мы попросили уточнить, сколько лиц уплатило штрафы в повышенном размере, в какой фонд бюджета засчитываются уплаченные штрафы, используются ли данные средства по отдельно определенным программам и какова дальнейшая судьба этих средств.

Кабмин перенаправил соответствующий запрос в разные органы. Как ранее объяснили по нашему запросу в Министерстве финансов, штрафы за административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП, относят к доходам общего фонда государственного бюджета. Положениями Бюджетного кодекса не предусмотрено закрепление доходов общего фонда государственного бюджета за каким-либо видом расходов. Поэтому средства от штрафов могут направляться как на нужды национальной обороны (кроме мероприятий и работ по мобилизационной подготовке местного значения), так и на нужды образования, здравоохранения, социальной защиты населения и т.д.

В Минфине добавили, по оперативным данным Государственной казначейской службы, по соответствующей классификации в общий фонд госбюджета по состоянию на 1 мая 2024 уплачено 1,1 млрд грн, а на 1 октября 2024 - уже 2,6 млрд грн. Однако это общая сумма от административных штрафов и других санкций, то есть отдельно суммы, поступившие от штрафов ТЦК, не учитываются.

Более конкретные ответы предоставили в ОТЦК и РТЦК, которым был направлен запрос «Судебно-юридической газеты».

Так, в Косовском районном ТЦК Ивано-Франковской области сообщили, что общая сумма уплаченных в государственный бюджет штрафов по постановлениям, вынесенным начальником Косовского районного ТЦК в отношении лиц, совершивших административные правонарушения по статьям 210 и 210-1 КУоАП в период с 19 мая 2024 года по 19 сентября 2024 г. составила 756 950 грн.

В Верховинском районном ТЦК Ивано-Франковской области сообщили, что за этот же период сумма уплаченных штрафов в государственный бюджет составляет 102 000 грн.

В Ровенском областном ТЦК сообщили, что за май-сентябрь 2024 вынесено постановлений о совершении административных правонарушений по статьям 210 и 210-1 КУоАП на сумму 7 540 350 грн.

«Указанная сумма не рассчитывалась по повышенным или нет суммам назначенных штрафов, размер штрафа зависел от периода совершения административного правонарушения.

Суммы штрафов, уплаченных за совершение административных правонарушений, уплачиваются в местные бюджеты», - добавили там.

В свою очередь, в Государственной налоговой службе, которой Правительство также перенаправило соответствующий запрос, отметили, что в полномочия ГНС не входит контроль за уплатой штрафов.

Ниже приводим ответы.

Автор: Наталя Мамченко

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