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Украинцам объяснили, как отсрочка выхода на пенсию повлияет на размер выплат

19:01, 15 октября 2024
В ПФ заявили, что при назначении пенсии с отсрочкой, основной размер пенсии увеличивается.
Украинцам объяснили, как отсрочка выхода на пенсию повлияет на размер выплат
Фото: goloskarpat.info
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В Пенсионном фонде продолжают отвечать на вопросы граждан по выплатам.

В этот раз к Главному управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области обратились со следующим вопросом: «В октябре 2024 года мне исполнится 60 лет. В соответствии с законом я имею право на пенсию по возрасту. Можно ли назначить пенсию позже и как отсрочка повлияет на размер пенсии?».

«Да, можно», - ответили в ведомстве.

Там отметили, что тем, кто получил права на пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии (ст. 29 Закона № 1058-IV).

При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:

- на 0,5% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

- на 0,75% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Для увеличения размера пенсии учитываются только полные месяцы работы.

Также в ПФ добавили, что не устанавливается повышение размера пенсии лицам, которым раньше назначалась пенсия другого вида, по другим законам Украины или другому государству.

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Пенсионный фонд пенсия

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