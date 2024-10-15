Олаф Шольц признал, что не объяснил немцам, почему важно поддерживать Украину

Иначе, по его мнению, удалось бы убедить больше граждан Германии в правильности поддержки украинцев.

Канцлер Германии Олаф Шольц признал свою ошибку в том, что не объяснил немцам, почему важно поддерживать Украину. Об этом он рассказал в интервью Schweriner Volkszeitung.

По его словам, в восточной и западной частях Германии во время гражданских диалогов стали чаще спрашивать, правильно ли такой уровень поддержки Украины на самом деле.

Шольц сказал, что в интервью долгое время не задавали вопрос о целесообразности помощи Украины. Дискуссий не было ни в газетах, на телевидении или радио. Иначе, по его мнению, удалось бы убедить больше граждан Германии в правильности поддержки украинцев.

«Меня как канцлера просто спросили, почему я бы не поставил больше оружия в Украину еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это, почти не задавался. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенной, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют», - сказал Шольц.

В то же время он заявил, что его позиция по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus и использования немецкого оружия для ударов в глубь России не изменилась.

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