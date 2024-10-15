Минюст объяснил, как зарегистрировать изменения в учредительные документы общественного объединения со статусом юрлица

Документы для государственной регистрации изменений в сведения об общественном объединении нужно подать лично заявителем в территориальный орган Министерства юстиции по местонахождению ОО или в центр предоставления административных услуг.

Министерство юстиции Украины напомнило, как зарегистрировать изменения в учредительные документы общественного объединения со статусом юридического лица.

У разі внесення змін до статуту громадського об’єднання (далі – ГО), їх необхідно внести і до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр). Державна реєстрація таких змін сприяє відкритості, ефективності та підвищенню рівня співпраці між конкретним ГО та громадянами, які можуть бути її членами, волонтерами чи навіть користувачами послуг.

Саме для цього існує адміністративна послуга з державної реєстрації змін до відомостей про ГО, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів.

Порядок державної реєстрації змін до установчих документів ГО, яке має статус юридичної особи, регулюється Цивільним кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання» та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

За організаційно-правовою формою ГО утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Для державної реєстрації змін до відомостей про ГО, що містяться в Єдиному державному реєстрі, документи подаються керівником об’єднання або представником на підставі нотаріально посвідченої довіреності (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Документи для державної реєстрації змін до відомостей про ГО можливо подати особисто заявником до територіального органу Міністерства юстиції України за місцезнаходженням ГО або до центру надання адміністративних послуг.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації ГО, здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Плата у сфері державної реєстрації

Адміністративний збір за державну реєстрацію змін до установчих документів громадського об’єднання становить 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюються до найближчих 10 гривень (стаття 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2024 року, становить 3028 гривень.

Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі у скорочені строки встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Державна реєстрація у скорочені строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати у розмірах, передбачених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки».

Додатково зазначаємо, що адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами.

Адміністративний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб та їхніх установчих документів, змін до відомостей про громадські формування, пов’язані із змінами в адміністративно-територіальному устрої України, а також зміни місцезнаходження юридичної особи у зв’язку із зміною назви (перейменуванням) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів.

У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами. Про це йдеться у статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Мін’юст звертає увагу, що у разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається. Якщо протягом місяця з дня прийняття рішення про відмову заявник повторно подав документи для відповідної державної реєстрації, адміністративний збір не справляється.

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