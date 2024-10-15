Случайно сжег более 1000 деревьев — в Полтавской области пенсионера оштрафовали на 4,8 млн грн

Во время уборки сухой травы во дворе пенсионер решил сжечь мусор, огонь перекинулся на лесной массив гидрологического заказника, в результате чего сгорело много деревьев.

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Хорольский районный суд Полтавской области вынес приговор в отношении пенсионера, который пытался избавиться от сухостоя и внезапно поджег лес. В результате пожара были повреждены сосны и другие деревья на сумму 4,8 млн грн.

Как стало известно, 23 апреля 2020 года пенсионер решил навести порядок в своем дворе и в его окрестностях. Он собрал сухую растительность и составил рядом со двором — на коммунальном участке, который граничит с лесными массивами гидрологического заказника местного значения «Комышитовый», который находится за пределами села Еньки Лубенского района Полтавской области и принадлежит коммунальной собственности Хорольского городского совета.

Когда пенсионер поджег сухую растительность, огонь быстро распространился на территории заказника, что привело к большому пожару. В результате сгорело 162 сосны до стадии, когда они перестали расти, 384 сосны получили повреждения, но продолжали расти, а также пострадало 781 дерево лиственных пород. Общая стоимость нанесенного ущерба составляет 4788842 грн.

Пенсионер на судебном заседании подтвердил обстоятельства совершения им уголовного правонарушения, свою вину признал полностью, искренне раскаялся.

Суд, учитывая все факторы, назначил ему штраф в размере 23800 грн. Кроме этого, пенсионер обязан покрыть судебные и экспертные расходы, составляющие 31707 грн, а также возместить материальный ущерб на сумму 4,8 млн грн.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения (дело № 548/2007/24).

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