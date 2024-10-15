Всемирный банк заявил, что долг части стран мира достиг максимума за последние 18 лет

По данным Всемирного банка, 26 беднейших стран находятся в худшем финансовом состоянии с 2006 года.

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26 беднейших стран мира, где проживает 40% самых бедных людей, имеют больше долгов, чем до 2006 года. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка, опубликованном 13 октября, пишет Reuters.

В отчете сообщается, что эти страны сейчас в среднем беднее, чем они были накануне пандемии COVID-19, несмотря на то, что остальной мир в значительной степени оправился от коронавируса и восстановил траекторию роста.

По данным Всемирного банка, 26 беднейших исследуемых экономик, у которых годовой доход на душу населения составляет менее $1145, все больше зависят от грантов Международной ассоциации развития (МАР) и кредитов с почти нулевой процентной ставкой, поскольку рыночное финансирование в значительной степени иссякло.

Среднее соотношение их долга к ВВП, что составляет 72%, находится на 18-летнем максимуме, а половина стран группы либо находятся в долговом затруднении, либо подвержены высокому риску его возникновения, говорится в отчете.

Большинство стран из исследования находятся в Африке к югу от Сахары, от Эфиопии до Чада и Конго, но в список также попали Афганистан и Йемен.

В сообщении отмечается, что две трети из 26 беднейших стран находятся в состоянии вооруженных конфликтов или испытывают трудности с поддержанием порядка из-за институциональной и социальной нестабильности, что препятствует иностранным инвестициям.

Почти все эти исследуемые страны экспортируют сырьевые товары, что подвергает их на частые циклы бумов и спадов, говорится в докладе Всемирного банка.

Кроме того, за последнее десятилетие стихийные бедствия также нанесли значительный ущерб этим странам. В период между 2011 и 2023 средние ежегодные потери от природных катаклизмов составляли 2% ВВП.

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