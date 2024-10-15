Госбюро расследований разоблачило бывшего правоохранителя, который под видом работника ГБР требовал 60 тысяч долларов

В течение месяца фигурант требовал у потерпевшего деньги, угрожал ему, психологически давил на него и даже следил за его семьей.

Государственное бюро расследований задержало бывшего милиционера из Одессы, который выдавал себя за работника ГБР и требовал у местного жителя 60 тысяч долларов.

Указывается, что в сентябре 2024 года фигурант потребовал у знакомого 60 тысяч долларов из-за того, что мужчина якобы задолжал эти деньги другому его знакомому.

Так, правоохранитель привлек к вымогательству сообщника и решил представляться работником ГБР. Он в течение месяца требовал у потерпевшего деньги, угрожал ему, психологически давил на него и даже следил за его семьей.

«Фигуранты публиковали в соцсетях фотографии членов семьи потерпевшего с провокативными подписями, присылали потерпевшему фото и видео того, как следят за ним и его семьей. Поэтому пострадавший решил отдать деньги, которые не одалживал, при условии, что его семьи оставят в покое», — рассказали в ГБР.

11 октября 2024 года экс-правоохранителя с сообщником задержали при получении части оговоренной суммы – 25 тысяч долларов.

В настоящее время бывшему правоохранителю и его приспешнику поставлено в известность о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Подозреваемым избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Следствие проверяет возможность того, что фигурант систематически занимался выбиванием денег из других граждан.

Также выяснилось, что экс-правоохранитель уже находится под следствием по факту взяточничества и порчи чужого имущества.

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