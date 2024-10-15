ЦПД опроверг информацию о подготовке 100 тысяч военных КНДР для вовлечения их в Украине

Руководитель ЦПД Коваленко ответил, что менее 1% кадрового офицерского состава армии КНДР понимает российский язык.

Источник фото: СМИ

Информация о якобы подготовке 100 тысяч военных Корейской Народно-Демократической Республики для вовлечения их в Украине не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

«Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и задействовании их на территории Украины, которая появилась в СМИ, сейчас – выдумки», - отметил он.

В то же время Коваленко добавил, что менее 1% кадрового офицерского состава армии КНДР владеет российским языком.

«Это важно понимать, чтобы анализировать возможности привлечения этих военных к действиям армии рф в будущем», - пояснил он.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией, что россия планирует привлечь КНДР к войне против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.