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ЦПД опроверг информацию о подготовке 100 тысяч военных КНДР для вовлечения их в Украине

11:12, 15 октября 2024
Руководитель ЦПД Коваленко ответил, что менее 1% кадрового офицерского состава армии КНДР понимает российский язык.
ЦПД опроверг информацию о подготовке 100 тысяч военных КНДР для вовлечения их в Украине
Источник фото: СМИ
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Информация о якобы подготовке 100 тысяч военных Корейской Народно-Демократической Республики для вовлечения их в Украине не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

«Информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и задействовании их на территории Украины, которая появилась в СМИ, сейчас – выдумки», - отметил он.

В то же время Коваленко добавил, что менее 1% кадрового офицерского состава армии КНДР владеет российским языком.

«Это важно понимать, чтобы анализировать возможности привлечения этих военных к действиям армии рф в будущем», - пояснил он.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией, что россия планирует привлечь КНДР к войне против Украины.

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война КНДР

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