ЦПД спростував інформацію про підготовку 100 тисяч військових КНДР для залучення їх в Україні

Керівник ЦПД Коваленко відповів, що менше 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР розуміє російську мову.

Джерело фото: ЗМІ

Інформація про нібито підготовку 100 тисяч військових Корейської Народно-Демократичної Республіки для залучення їх в Україні не відповідає дійсності. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко.

«Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і задіювання їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі – вигадки», - зазначив він.

Водночас Коваленко додав, що менше 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою.

«Це важливо розуміти, щоб аналізувати можливості залучення цих військових до дій армії рф в майбутньому», - пояснив він.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України має інформацію, що росія планує залучити КНДР до війни проти України.

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