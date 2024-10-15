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ВРП внесе Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів

11:03, 15 жовтня 2024
ВРП внесе подання про призначення суддів до Вінницького міського суду Вінницької області та Новоушицького райсуду Хмельницької області.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів
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15 жовтня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до місцевих судів:

Горбатюка Валерія Володимировича – на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області;

Польової Вікторії Євгенівни – на посаду судді Новоушицького районного суду Хмельницької області.

Також ми писали, що ВРП внесе Зеленському подання про призначення судді до Інгулецького райсуду Кривого Рогу.

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суд призначення ВРП Володимир Зеленський

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