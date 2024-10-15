ВРП внесе Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів

15 жовтня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до місцевих судів:
Горбатюка Валерія Володимировича – на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області;
Польової Вікторії Євгенівни – на посаду судді Новоушицького районного суду Хмельницької області.
Також ми писали, що ВРП внесе Зеленському подання про призначення судді до Інгулецького райсуду Кривого Рогу.
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