ВРП внесе Зеленському подання про призначення судді до Інгулецького райсуду Кривого Рогу

За результатами розгляду рекомендації Комісії ВРП не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подання про призначення судді.

8 жовтня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президентові України Володимиру Зеленському про призначення Алексєєва Олексія Володимировича на посаду судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Під час попереднього розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидата, що свідчили б про невідповідність кандидата критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендації Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.