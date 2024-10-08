ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Ингулецкий райсуд Кривого Рога

По результатам рассмотрения рекомендации Комиссии ВСП не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представления о назначении судьи.

8 октября Высший совет правосудия принял решение о внесении представления Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Алексеева Алексея Владимировича на должность судьи Ингулецкого районного суда Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидата, свидетельствующих о несоответствии кандидата критерию доброчестности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендации Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судьи.

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