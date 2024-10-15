ВСП внесет Зеленскому представление о назначении двух судей в местные суды

ВСП внесет представление о назначении судей в Винницкий городской суд Винницкой области и Новоушицкого райсуда Хмельницкой области.

15 октября Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении двух судей на должности в местные суды:

Горбатюка Валерия Владимировича – должность судьи Винницкого городского суда Винницкой области;

Полевой Виктории Евгеньевны – на должность судьи Новоушицкого районного суда Хмельницкой области

Ранее сообщалось, что ВСП внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Ингулецкий райсуд Кривого Рога.

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