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Держбюро розслідувань викрило колишнього правоохоронця, який під виглядом працівника ДБР вимагав 60 тисяч доларів

11:30, 15 жовтня 2024
Протягом місяця фігурант вимагав у потерпілого гроші, погрожував йому, психологічно тиснув на нього та навіть стежив за його родиною.
Держбюро розслідувань викрило колишнього правоохоронця, який під виглядом працівника ДБР вимагав 60 тисяч доларів
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Державне бюро розслідувань затримало колишнього правоохоронця з Одеси, який видавав себе за працівника ДБР та вимагав у місцевого мешканця 60 тисяч доларів.

Вказується, що у вересні 2024 року фігурант почав вимагати у знайомого 60 тисяч доларів через те, що чоловік нібито заборгував ці гроші іншому його знайомому.

Так, експравоохоронець залучив до вимагання спільника та вирішив представлятися працівником ДБР. Він протягом місяця вимагав у потерпілого гроші, погрожував йому, психологічно тиснув на нього та навіть стежив за його родиною.

«Фігуранти публікували в соцмережах фотографії членів сім’ї потерпілого з провокативними підписами, надсилали потерпілому фото та відео того, як стежать за ним та його сім’єю. Тому потерпілий вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його сім’ї дадуть спокій», — розповіли в ДБР.

11 жовтня 2024 року експравоохоронця зі спільником затримали під час одержання частини обумовленої суми – 25 тисяч доларів.

Наразі колишньому правоохоронцю та його поплічнику повідомлено про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України).

Підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Слідство перевіряє можливість того, що фігурант систематично займався «вибиванням» грошей з інших громадян.

Також з’ясувалося, що експравоохоронець вже перебуває під слідством за фактом хабарництво та псування чужого майна.

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ДБР

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