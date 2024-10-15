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Світовий банк заявив, що борг частини країн світу досяг максимуму за останні 18 років

16:19, 15 жовтня 2024
За даними Світового банку, 26 найбідніших країн перебувають у найгіршому фінансовому стані з 2006 року.
Світовий банк заявив, що борг частини країн світу досяг максимуму за останні 18 років
Джерело фото: alarabiya news
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26 найбідніших країн світу, де проживає 40% найбільш бідних людей, мають більше боргів, ніж до 2006 року. Про це йдеться в новій доповіді Світового банку, опублікованій 13 жовтня, пише Reuters. 

У звіті повідомляється, що ці країни зараз в середньому бідніші, ніж вони були напередодні пандемії COVID-19, попри те, що решта світу значною мірою оговталася від коронавірусу і відновила траєкторію зростання.

За даними Світового банку, 26 найбідніших досліджуваних економік, у яких річний дохід на душу населення становить менш $1145, дедалі більше залежать від грантів Міжнародної асоціації розвитку (МАР) та кредитів із майже нульовою відсотковою ставкою, оскільки ринкове фінансування значною мірою вичерпалося.

Середнє співвідношення їхнього боргу до ВВП, що становить 72%, перебуває на 18-річному максимумі, а половина країн групи або перебувають у борговій скруті, або схильні до високого ризику її виникнення, йдеться у звіті.

Більшість країн із дослідження знаходяться в Африці на південь від Сахари, від Ефіопії до Чаду і Конго, але до списку також потрапили Афганістан і Ємен.

У повідомленні зазначається, що дві третини з 26 найбідніших країн перебувають у стані збройних конфліктів або зазнають труднощів із підтримкою порядку через інституційну та соціальну нестабільність, що перешкоджає іноземним інвестиціям.

Майже всі ці досліджувані країни експортують сировинні товари, що наражає їх на часті цикли бумів і спадів, йдеться в доповіді Світового банку.

Окрім того, за останнє десятиліття стихійні лиха також завдали значних збитків цим країнам. У період між 2011 і 2023 роками середні щорічні втрати від природних катаклізмів становили 2% ВВП.

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